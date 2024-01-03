وزيرة البيئة: تسليم 18 محطة وسيطة ثابتة و23 مدفنا صحيا في محافظات مختلفة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة سلمت حتى الآن 18 محطة وسيطة ثابتة وجاري تنفيذ عدد 7 أخرى، لافتة إلى الانتهاء من توريد معدات لعدد 14 محطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية، القاهرة، دمياط، مطروح، الجيزة، شمال سيناء، القليوبية، الدقهلية.

تم تسليم عدد 23 مدفن صحي بعدد من المحافظات

وأضافت أنه تم تسليم عدد 23 مدفن صحي بمحافظات (الوادى الجديد، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الأقصر، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الجيزة، أسوان، البحر الحمر، الشرقية، السويس، شمال سيناء).

تنفيذ 18 مدفنا صحيا

وأشارت إلى أنه جاري حاليًا تنفيذ 18 مدفنا صحيا، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ عدد 3 مصنع تدوير (تونا الجبل (المنيا)، دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية))، وتأهيل عدد 4 خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة، الغربية)، ورفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء فى تنفيذ عدد (1) مصنع تدوير ( قويسنا)، جاري العمل على تأهيل عدد (4) خطوط بجنوب سيناء وعدد (2) خط فى الغربية.