تحرير 7 محاضر متنوعة في حملة على المحلات والأسواق التجارية بالدقهلية

قاد اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه بالدقهلية حملة مكبرة على عدد من المحلات والأسواق التجارية والمجمعات الاستهلاكية والمخابز؛ للتأكد من مدى التزام البائعين والتجار بعملهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وبحسب البيان الصادر قال رئيس مجلس مدينة نبروه، إنه جرى شن حملة رقابية على المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بكافة أشكالها لمتابعة سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين دون أي معوقات، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة تم تحرير 4 محاضر بيئة، وتحرير محضرين عدم وجود شهادات صحية ومحضر واحد نقص في الاشتراطات الصحية.

اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين

وشدد رئيس المدينة بتكثيف الحملات على المجمعات الاستهلاكية والمنشآت الغذائية وتطهيرها من المواد الغذائية الفاسدة، والتأكد من مدى انضباط البائعين في إعلان الأسعار وإعلانها أمام المواطنين والتجول الميداني بصفة مستمرة للاستماع للمواطنين وشكواهم وسرعة حلها في أسرع وقت ممكن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.