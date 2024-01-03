إزالة 145 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات بالمنيا

في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، ومنع التعدي عليها، باعتبارها ثروة قومية ومصدر أساسي لإنتاج الغذاء، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التعاون المستمر بين كل أجهزة الدولة، للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

تنفيذ حملات إزالة

واستعرض المحافظ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، إذ تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 145 حالة تعدٍ منها 97 حالة تعدٍ في بني مزار بقرى (الحسينية- صندفا - أبوجرج)، وحي غرب المدينة، و19 حالة تعدٍ بقريتي ( برندوها – منبال)، وحي غرب وجنوب مدينة مطاي.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مراكز (سمالوط والمنيا وملوى)، جرى إزالة 29 حالة تعدٍ بالبناء المخالف، منها 7 حالات تعدٍ بشوارع وأحياء الرئيسية بمركز ومدينة سمالوط، إلى جانب إزالة 15 حالة تعدٍ على أرض زراعية بمركز المنيا، بقرى (نزلة حسين ـ طوخ الخيل - دمشير - تله - البرجاية - بني محمد سلطان)، وفي مركز ملوي، جرى إزالة 7 حالات بقرى (ابشادات – المعصرة ) والأحياء الرئيسية بالمدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة، حيال المتعدين.