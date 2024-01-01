«مياه المنيا»: تأجيل موعد الاختبارات المقررة للمتقدمين للوظائف

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظ المنيا، عن تأجيل المقابلة الشخصية للمتقدمين للوظائف في تخصص كمياء وحيوان، والمقرر انعقادها يوم الخميس 4 يناير الجاري، لتصبح الاثنين 15 يناير.

التخصصات المطلوبة للوظائف

وفي وقت سابق أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنيا عن التخصصات المطلوبة وهي «كيمياء خاصة والبرامج المزدوجة، كيمياء وحيوان، كيمياء ونبات، كيمياء وميكرو، كيمياء وجيولوجيا، الكيمياء والكيمياء الحيوية، بيولوجي وميكروبيولوجي».

وبحسب الإعلان رقم 1 لسنة 2023 الخاص بالناجحين في الاختبار التحريري بوظائف كيميائي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ووفقا للكشوف، يجب على المرشحين للاختبارات الشفوية إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالميعاد المحدد، وذلك بمقر الشركة بشارع عدنان المالكي.

توفير الكوادر الشابة في الشركة

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الشركة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.