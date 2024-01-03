«البيئة»: تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في المحليات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دعمها لـ10 شركات من القطاعين الخاص وغير الرسمي، لدمجهم في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة ماليًا، وشركات توفير المعدات والحلول التشغيلية.

تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر

وأشارت ياسمين فؤاد إلى استمرار أنشطة التوعية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال عام 2023، وتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر والعاملين في القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، لدمجهم والاعتماد عليهم في تنفيذ المنظومة، وبناء قدرات العاملين على مستوى المحليات.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في المحليات بالمحافظات، وبدء العمل على تمكين الشباب في منظومة المخلفات من خلال تنفيذ برنامج تدريب لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة عن المخلفات الالكترونية بمحافظة بورسعيد.