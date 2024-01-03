جامعة الإسكندرية تنظم معرضا لبيع الملابس بأسعار مخفضة للطلاب

افتتح الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية اليوم الأربعاء، معرض الملابس والمستلزمات بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، بهدف تقديم الدعم للطلاب الجامعيين من خلال تقديم المنتجات المعروضة بأسعار مناسبة وجودة عالية الصنع، ويستمر لمدة عشرين يومًا بمقر الكلية.

المعروضات صناعة مصرية

وأشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية أن جميع المعروضات صُنِعت في مصر، بتنسيق كل من الدكتورة مروة خليل، والدكتور عادل عنتر، وبمشاركة الأسر المنتجة في إطار مبادرة تكافل وكرامة.

محتويات المعرض

وأوضح عميد الكلية في بيان اليوم، أن المعرض يتضمن معروضات متنوعة من ملابس ومشغولات يدوية وكتب ومنتجات غذائية وذلك بأسعار مناسبة، يقدمها نحو 15 عارضاً، كما يضم المعرض جناحاً للكتب العلمية والثقافية.

ولفت إلى أن المعرض يخدم طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، وكذلك طلاب وطالبات المدينة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والخدمات المعاونة.

شارك في الافتتاح كل من الدكتور أسامة العادلي، والدكتورة شيرين نصير وكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعديد من المسئولين ورجال وسيدات المجتمع المدني السكندري والإعلاميين.