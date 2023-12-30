تعيينات جامعة الإسكندرية.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت جامعة الإسكندرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف من معاوني وأعضاء هيئة التدريس، وهي: «مدرس مساعد بكلية طب الأسنان - معيد بكلية الطب - مدرس بكلية الصيدلة قسم الصيدلة الإكلينيكية والممارسات - مدرس كيمياء حيوية بكلية الصيدلة»

الوظائف المطلوبة لجامعة الاسكندرية 2023

وحددت جامعة الإسكندرية في الإعلان بعض الشروط، وهي أن يكون المتقدم له خبرة في تخصص جراحة الوجه والفك والتجميل وأمضى 3 سنوات على الأقل في وظيفة طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة بالمستشفيات الجامعية المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف جامعة الإسكندرية.

الحصول على درجة الماجستير في الجراحة العامة

وبالنسبة للمؤهلات المطلوبة في الوظائف، فهي: بكالوريوس في الطب والجراحة، وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الجراحة العامة ومقيدًا للحصول على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان عند التعيين، وأن يتقدم بما يفيد تزكية المشرف على الرسالة، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد جدًا على الأقل وأن يكون ناجح في مادة الجراحة بتقدير جيد جدًا على الاقل وألا يتجاوز سنه عن 33 عامًا عند التقدم للإعلان.

كما اشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بإحدى مستشفيات جامعة الإسكندرية في فرع تخصصة وأن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن يكون من خريجي إحدى الدفعات 1994 و 1995 و 1996 تنفيذًا للحكم القضائي في هذا الشأن وحاصل على تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير العام وتقدير جيد على الأقل في مادة التخصص.