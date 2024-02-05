الاستعلام عن حجز شقق المعاقين.. إليك خطوات بسيطة

الاستعلام عن حجز شقق المعاقين في مصر، أمر يهم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية بأسعار مخفضة، فتقدم لهم الدولة الوحدات بنسب تصل إلى 5% في كل طرح جديد، وتقدم بتيسرات متعددة، ويتم ذلك من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

ويمكن الاستعلام عن حجز شقق المعاقين من خلال طرق سهلة وبسيطة يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

الاستعلام عن حجز شقق المعاقين في مصر

وعلى الراغبين في الاستعلام عن حجز شقق المعاقين اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن حجز شقق المعاقين

1. اذهب إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على الإنترنت.

2- اضغط على زر «الاستعلام عن طلبات حجز الوحدات السكنية».

3- ادخل الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

4. ادخل كلمة المرور الخاصة بك في الحقل المخصص لذلك.

5. اضغط على زر بحث.

إذا كنت لا تمتلك كلمة مرور، يمكنك إنشاء واحدة من خلال الضغط على زر إنشاء كلمة مرور.

ستظهر لك نتيجة الاستعلام بعد ثوانٍ معدودة.

شرح لأوضاع نتيجة الاستعلام

فيما يلي شرح لأوضاع نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان:

جاري المراجعة: تم تقديم طلب الحجز الخاص بك وجاري مراجعته من قبل لجنة الفرز.

غير مستوفي الشروط: تم رفض طلب الحجز الخاص بك لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.

مقبول: تم قبول طلب الحجز الخاص بك وسيتم الإعلان عن نتائج القرعة في وقت لاحق.

الشروط اللازمة لحجز شقق المعاقين

هناك بعض الشروط اللازمة لحجز شقق المعاقين، وهي كالتالي:

أن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية.

أن يكون عمر الشخص ذو الإعاقة 21 سنة فما فوق.

أن يكون الشخص ذو الإعاقة من ذوي الإعاقة البصرية أو الحركية أو الذهنية.

أن يكون الشخص ذو الإعاقة حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة.

المستندات المطلوبة لحجز شقق المعاقين

وهناك بعض المستندات المطلوبة لحجز شقق المعاقين:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادة الميلاد.

صورة من التقرير الطبي الصادر من مستشفى حكومي أو خاص.

صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

الجهات التي يمكن الاستعلام منها عن حجز شقق المعاقين بها

يمكنك الاستعلام عن حجز شقق المعاقين من طريقين وهما كما يلي:

موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

كما يمكن الاستعلام من خلال زيارة مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك.

الاستعلام عن حجز شقق المعاقين

يعد الاستعلام عن حجز شقق المعاقين من الأمور المهمة التي يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة القيام بها، وذلك لمعرفة موقف طلبهم، وهل تم قبوله أم لا.

معلومات أخرى عن شقق الإسكان الاجتماعي

يتم الإعلان عن نتائج القرعة الخاصة بحجز شقق المعاقين في كل عام، ويتم ذلك من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

يتم اختيار الفائزين في القرعة من خلال لجنة متخصصة، ويتم مراعاة عدد أفراد الأسرة ودرجة الإعاقة عند اختيار الفائزين.

يتم تسليم الشقق للفائزين في القرعة، خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج القرعة.

الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان

وتوجد عدة طرق لمعرفة طلب الحجز، حيث يمكنك الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي، بالرقم القومي من خلال أرقام الخط الساخن عبر 5777 أو عبر 118 أو أي تليفون محمول أو من خلال رقم 090071117 من أي خط أرضي، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، ما عدا يومي الجمعة والسبت.