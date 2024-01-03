سعر الذرة الصفراء في الأسواق اليوم الأربعاء 3-1-2024

استقر سعر الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق، فيما شهد سعر طن الذرة البيضاء انخفاضا، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي أسعار أنواع مختلف من الحبوب والبقوليات.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الذرة الصفراء اليوم، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن الذرة البيضاء اليوم

شهد سعر طن الذرة البيضاء اليوم الأربعاء انخفاضا مقارنة بسعره أمس، حيث سجل اليوم 14 ألفا و200 جنيه للطن الواحد «سعر التجزئة».

سعر الذرة الصفراء اليوم

وسجل سعر الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 738 جنيها للشيكارة الواحدة، «سعر التجزئة» حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية.

أسعار الحبوب والبقوليات اليوم

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار العديد من أنواع الحبوب والبقوليات، كما يلي.

- سعر كيلو الأرز السائب: 29 جنيها.

- سعر كيلو الفول الصحيح السائب: 41 جنيها.

- سعر كيلو السمسم الأبيض: 140 جنيها.

- سعر طن القمح الصلب المحلي: 10 آلاف و646 جنيها.