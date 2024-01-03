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وزيرة البيئة: مشروعات البنية التحتية طالت جميع المحافظات في 2023

كتب:

بسمة عبدالستار
01:10 م | الأربعاء 03 يناير 2024
البيئة

البيئة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود الوزارة خلال العام الماضي في الإدارة المتكاملة للمخلفات، وخاصة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات. 

دعم البنية التحتية

وأوضحت وزيرة البيئة أن عام 2023 شهد تنفيذ عدة بوتوكولات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في محافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الرابعة، خلال المدة من 2019 حتى 2023.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ للمنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت.

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بقلم بسمة عبدالستار