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محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب في مركز العياط

كتب:

سلامة عامر
02:25 م | الأربعاء 03 يناير 2024
جانب من الإصلاحات

جانب من الإصلاحات

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح بخط مياه الشرب قطر 800 ملليمتر، بمركز العياط الذي تعرض لكسر مفاجئ صباح اليوم، مما تسبب فى انقطاع مياه الشرب عن قرى «بمها، اللشت، العامرية، الناصرية، أبو العباس، جرزا، كفر جزا، طعما، السعودية، عزبة أبو حمد».

إصلاح خط مياه الشرب لتجنب تأثر الحركة المرورية

ووجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة العياط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بسرعة إجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع .

وشدد راشد على ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال الصيانة، وإعادة الشيء لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية بطريق 53 «المريوطية - كفر طرخان».

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.