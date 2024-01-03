رابط وخطوات حجز موعد التأمين الصحي في محافظة الجيزة 2024

خصصت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونيا لحجز موعد التأمين الصحي في محافظة الجيزة 2024، لجميع المواطنين المسجيلن على شبكة التأمين الصحي، وذلك في إطار الخدمات المقدمة من الوزارة والهيئة، للتيسير على المواطنين، ومنعا للتكدس والزحام بمختلف العيادات، وذلك من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الموعد.

حجز موعد التأمين الصحي

وكشفت وزارة الصحة وفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة والسكان طرق حجز موعد التأمين الصحي محافظة الجيزة 2024 عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك في إطار خدماتها المقدمة للمواطنين:

** خطوات الحجز

- الدخول عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين الصحي.

- اختيار حجز العيادات المدرجة ضمن خدمات الموقع، ثم الدخول للصفحة الرئيسية لكتابة البيانات.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بطريقة صحيحة.

- كتابة البايانات.

- سيظهر الرقم التأميني للمريض.

- يقوم المواطن الراغب في الحجز اختيار تاريخ الكشف الطبي والعيادة.

- اختيار الطبيب المقرر إجراء الفحص.

- في النهاية يحدد الموعد، وتصل رسال عبر هاتف المحمول بموعد الحجز بعد تأكيده.