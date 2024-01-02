رابط حجز موعد التأمين الصحي في البحيرة 2024 وأماكن العيادات

أعلنت وزارة الصحة رابط حجز موعد التأمين الصحي في البحيرة 2024، وكذلك أماكن عيادات التأمين الصحي في نطاق مدن ومراكز المحافظة.

رابط حجز موعد التأمين الصحي في البحيرة 2024

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، رابط حجز موعد التأمين الصحي في البحيرة 2024 وطريقة التقديم، إذ يمكن لأهالي المحافظة الحجز من خلال الضغط هـنـا، واتباع الخطوات التالية:

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بطريقة صحيحة على الرابط المدون أعلاه.

- الضغط على كلمة الانتفاع من التأمين الصحي.

- ظهور بيانات المواطن الراغب في حجز إلكتروني لعيادات التأمين الصحي.

- ظهور الرقم التأميني للمريض.

- اختيار تاريخ الكشف الطبي والمستشفى المحدد لإجراء الفحص والطبيب المكلف بالفحص الطبي.

أماكن عيادات التأمين الصحي في البحيرة

وشملت أماكن عيادات التأمين الصحي في البحيرة ما يلي:

- عيادة ادكو الشاملة

- عيادة أبو حمص الشاملة

- عيادة أبو المطامير للطلاب

- عيادة كوم حمادة الشاملة

- عيادة الدلنجات الشاملة

- عيادة الرحمانية الشاملة

- عيادة مستشفى المبرة

- عيادة دمنهور الشاملة

- عيادة رشيد الشاملة

- عيادة شبراخيت الشاملة.