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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

من سيقف أمام بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية؟.. تقرير يكشف التفاصيل

كتب:

هانى حسن
02:10 م | الأربعاء 03 يناير 2024
جانب من التقرير

جانب من التقرير

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الانتخابات الرئاسية الروسية.. من سيقف أمام بوتين؟» ذكرت خلاله أن روسيا على طريق سباق الترشح لمنصب الرئيس، والذي من المقرر أن تبدأ فترته الجديدة في مايو 2024.

وأضاف التقرير: «لجنة الانتخابات المركزية الروسية تلقت وثائق من 9 أحزاب و6 مرشحين لخوض غمار السباق، ويعتبر الترشح من خلال حزب برلماني أقصر طريق للتقدم للانتخابات، حيث لا يحتاج هؤلاء المرشحون إلى جمع توقيعات من الناخبين تؤهلهم لأن قواهم ممثلة بالفعل في مجلس الدوما».

وتابع: «يتعين على ممثلي الأحزاب غير البرلمانية جمع 100 ألف توقيع، لدعمهم بما لا يزيد عن 2500 توقيع من منطقة واحدة، وحتى الآن جرى استبعاد 4 مرشحين لعدم استيفاء الأوراق اللازمة».

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بقلم هانى حسن