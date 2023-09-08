كييف: الانتخابات الروسية في المناطق الأوكرانية المحتلة «باطلة»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الخارجية الأوكرانية نددت اليوم «بانتخابات صورية» تنظمها روسيا في أراضٍ أوكرانية محتلة، قائلةً إنها «باطلة» وليس لها أساس قانوني، إذ تنظم روسيا انتخابات إقليمية بما في ذلك في 4 مناطق أوكرانية لا تخضع لسيطرتها الكاملة، هي دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون.

وقالت الوزارة في بيان إن الانتخابات في الأراضي الأوكرانية تنتهك بشكل صارخ سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها كما تخالف القانون الدولي، مضيفة أنّ انتخابات روسيا الصورية في الأراضي المحتلة مؤقتًا باطلة ولاغية، ولن يكون لها أي تبعات قانونية ولن تسفر عن تغيير في وضع الأراضي الأوكرانية التي استولى عليها الجيش الروسي.

ودعت كييف شركاءها الدوليين إلى التنديد بالتصويت وعدم الاعتراف بالنتائج، فيما وصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الخميس، التصويت في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو بأنها «انتخابات صورية»، وقال إنها غير قانونية، وردًا على ذلك، قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن واشنطن تتدخل في شؤون موسكو.