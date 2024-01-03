رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: نظمنا أنشطة عديدة بهدف تنمية المجتمع

قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن الملتقى نظم العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، بهدف تحقيق التنمية المرجوة في المجتمع المصري، على مدار عام 2023.

مناقشة قضايا مختلفة

وأوضح عبد الحافظ لـ«الوطن» أن الملتقى بذل جهودا كبيرة في الملف الحقوقي، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، فأصدر الملتقى 16 تقريرًا و21 بيانا صحفيا، لمناقشة قضايا مختلفة، كما نظم الملتقى عددا من الأنشطة والدورات التدريبية، التي تعمل على تعزيز قدرات الباحثين الشباب في مجال كتابة أوراق السياسات العامة بطريقة سليمة.

ندوات وورش عمل

وتابع سعيد عبد الحافظ، أن أبرز القضايا التي تناولها ملتقى الحوار في تقاريره، كانت: «الإرهاب في إفريقيا، وشؤون المصريين في الخارج، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الطفل والمرأة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير».

وكشف عبد الحافظ عن تنظيم ندوات وورش عمل من أجل نشر الوعي بين الشباب بالقضايا سالفة الذكر، فضلا عن أن العمل على التنمية يعد امتدادا لدور الدولة فيها.