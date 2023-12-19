خبير: «شمولية الطرح» تنتظر الملف الحقوقي في الفترة الجديدة للرئيس السيسي

قال محمود البدوي، الخبير الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن فوز الرئيس السيسي يعني استكمال التنمية والبناء التي بدأ العمل عليها منذ 10 سنوات.

الملف الحقوقي في فترة السيسي الجديدة

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الملف الحقوقي المصري لديه العديد من الطموحات في الولاية الثالثة للرئيس السيسي، خاصة بعد ما شهده الملف من خطوات بارزة وملموسة خلال السنوات العشر التي حكم خلالها الدولة المصرية.

وقال إنه لابد من العمل على شمولية الطرح الحقوقي في الجمهورية الجديدة، خاصة أن هذا المفهوم طُرح لأول مرة من الرئيس السيسي بنفسه، وعمل على تطبيقه، والمتوقع في الفترة الرئاسية الجديد للرئيس السيسي استكمال وتوسيع نطاق العمل في هذا الإطار.

شمولية الطرح الحقوقي

وأوضح أن شمولية الطرح الحقوقي هي ضرورة ألا يقتصر الملف فقط على الحقوق الميدانية والسياسية، وإنما يتسع ليشمل الحزمة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وعملت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات العشر الماضية على تحقيق ذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج منها على سبيل المثال إطلاق المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري حياة كريمة، وحملة 100 مليون صحة، فضلا عن العمل على تطوير المناطق العشوائية وعلى رأسها الأسمرات التي تعد نموذجا بارزا في هذا الملف، وينتظر الملف الحقوقي من الرئيس السيسي في ولايته الثالثة استكمال العمل على هذه الشمولية للملف الحقوقي.

تحديات المرحلة المقبلة

ولفت إلى أن هناك تحديات خارجية وداخلية يعد العمل عليها أولوية، وهناك ثقة كبيرة من الشعب المصري في قدرة الرئيس السيسي على التعامل مع تلك التحديات، خاصة مع تمكنه من القضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن القومي المصري، هذا إلى جانب استكمال العمل على ملفات بناء الجمهورية الجديدة.

وعلى الصعيد الخارجي، أشار الخبير الحقوقي إلى أهمية استكمال جهود الدولة المصرية المبذولة في إطار دعم القضية الفلسطينية، خاصة أن مصر كان لها الدور الأكبر في تهدئة الصراع داخل قطاع غزة والتوصل إلى هدنة، ومن المتوقع أن استكمال جهود الدولة في هذا الملف يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة.