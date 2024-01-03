قيادي بـ«حماة الوطن»: قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر يعزز الاستثمار

قال المستشار حاتم العشري، القيادي بحزب «حماة الوطن»، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته خطوة في غاية الأهمية، تعزز فرص الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، كونها بادرة تهدف إلى إنتاج الطاقة النظيفة التي تعد قوت المستقبل في مختلف المجالات.

تعزيز فرص الاستثمارات الأجنبية

وأضاف العشري في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر كانت سباقة في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة والطاقة المتجدة الصديقة للبيئة، موجها دعوته للجهات المعنية بضرورة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، ووضع محفازت للمواطنين في استخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المحافظة على البيئة من أي ملوثات.

وتابع القيادي بحزب حماة الوطن: «الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة ستعمل على جذب الإستثمارات الخارجية كونها مؤشر للمستثمر بأن توجهات الحكومة في ذات المجال تتواكب مع تطورات العصر، ما ينعكس عليه بزيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل».