طقس الإسكندرية اليوم.. توقف الأمطار رغم نوة رأس السنة

يتمتع طقس الإسكندرية اليوم، بأجواءٍ مميزة، إذ يشهد غياب الأمطار منذ بدء نوة رأس السنة الحالية، يوم السبت الماضي، إلا أنّه من المتوقع أنّ تتبدل الأمور ليلًا، نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

ويعد الوقت الراهن، مميزًا فيما يخص طقس الإسكندرية، نتيجة تسجيل درجة الحرارة العظمى 21 مع غياب الأمطار، رغم نوة رأس السنة، ما يسهل حركة المواطنين.

تحذير من طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان غرفة عمليات عروس البحر المتوسط، عن طقس الإسكندرية اليوم، فإنّه من المتوقع اليوم، أنّ تشهد المحافظة مساءً، أجواءً باردة نتيجة انخفاض درجات الحرارة، إذ تسجل الصغرى 12 درجة مئوية، وهي أقل درجة حرارة خلال الشتاء الحالي، ويزداد الإحساس بالبرودة نتيجة سرعة الرياح التي سجلت 24 كيلومترًا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

نصائح للتعامل مع طقس اليوم

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يجب على المواطنين، ارتداء ملابس ثقيلة للتعامل الأمثل مع طقس الإسكندرية البارد اليوم، كونه طقس شتوي شديد البرودة.