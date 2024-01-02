رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

لحظة وقوع زلزال اليابان في قاع البحر.. الشعاب المرجانية تحولت إلى عاصفة رملية (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
03:07 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
زلزال اليابان يضرب قاع البحر

زلزال اليابان يضرب قاع البحر

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة قبالة سواحل اليابان أمس، ما تسبب في حدوث تسونامي وارتفاع أمواج البحر، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، غواصين في قاع البحر في لحظة وقوع الزلزال، حيث ظهرت الأرض المزينة بالشعاب المرجانية وهي تتحول إلى عاصفة رملية، ما دفع الغواصون للهروب إلى سطح البحر.

وتسبب زلزال اليابان في حدوث تسونامي وصلت ارتفاع أمواجه إلى 1.2 متر في ميناء واجيما بمقاطعة إيشيكاوا، شمال غرب اليابان.

وأعلنت السلطات اليابانية حالة التأهب في المناطق الساحلية، وأصدرت تحذيرات من وقوع تسونامي وارتفاع أمواج البحر.

وأشارت السلطات إلى أنّ الزلزال وقع على بعد نحو 60 كيلومترا من مدينة ناغويا، وهي كبرى مدن إقليم آيتشي، بمحافظة شيشوة، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل في اليابان.

اقرأ المزيد:

زلزال اليابان يقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل.. والحكومة تخلي المناطق الخطرة

مشاهد مروعة توثق لحظات حدوث زلزال اليابان.. صرخات السكان وغرق السفن (فيديو)

زلزال مدمر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسونامي جديد يجتاح هذه الدولة

حدث ليلا.. الفصائل تكبد الاحتلال خسائر فادحة وموجات تسونامي بعد زلزال اليابان

مشاهد مرعبة من زلزال اليابان.. الأرض «تتنفس» والحرائق تلتهم المنازل
بقلم ماريان سعيد