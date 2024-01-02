لحظة وقوع زلزال اليابان في قاع البحر.. الشعاب المرجانية تحولت إلى عاصفة رملية (فيديو)
كتب:
ماريان سعيد
03:07 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
زلزال اليابان يضرب قاع البحر
ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة قبالة سواحل اليابان أمس، ما تسبب في حدوث تسونامي وارتفاع أمواج البحر، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، غواصين في قاع البحر في لحظة وقوع الزلزال، حيث ظهرت الأرض المزينة بالشعاب المرجانية وهي تتحول إلى عاصفة رملية، ما دفع الغواصون للهروب إلى سطح البحر.
وتسبب زلزال اليابان في حدوث تسونامي وصلت ارتفاع أمواجه إلى 1.2 متر في ميناء واجيما بمقاطعة إيشيكاوا، شمال غرب اليابان.
وأعلنت السلطات اليابانية حالة التأهب في المناطق الساحلية، وأصدرت تحذيرات من وقوع تسونامي وارتفاع أمواج البحر.
ايه الرعب ده#زلزال_اليابان— Gendy ???? (@Gendy_Ahlawy) January 2, 2024
pic.twitter.com/UPpJNv0oTs
وأشارت السلطات إلى أنّ الزلزال وقع على بعد نحو 60 كيلومترا من مدينة ناغويا، وهي كبرى مدن إقليم آيتشي، بمحافظة شيشوة، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).
وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل في اليابان.