لحظة وقوع زلزال اليابان في قاع البحر.. الشعاب المرجانية تحولت إلى عاصفة رملية (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة قبالة سواحل اليابان أمس، ما تسبب في حدوث تسونامي وارتفاع أمواج البحر، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، غواصين في قاع البحر في لحظة وقوع الزلزال، حيث ظهرت الأرض المزينة بالشعاب المرجانية وهي تتحول إلى عاصفة رملية، ما دفع الغواصون للهروب إلى سطح البحر.

وتسبب زلزال اليابان في حدوث تسونامي وصلت ارتفاع أمواجه إلى 1.2 متر في ميناء واجيما بمقاطعة إيشيكاوا، شمال غرب اليابان.

وأعلنت السلطات اليابانية حالة التأهب في المناطق الساحلية، وأصدرت تحذيرات من وقوع تسونامي وارتفاع أمواج البحر.

وأشارت السلطات إلى أنّ الزلزال وقع على بعد نحو 60 كيلومترا من مدينة ناغويا، وهي كبرى مدن إقليم آيتشي، بمحافظة شيشوة، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل في اليابان.