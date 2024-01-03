أمين سر «اقتصادية النواب»: «حياة كريمة» حققت تطورا ملموسا في قرى الريف

قال النائب محمود الصعيدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، كان لها دور مؤثر في المجتمع، وتمكنت المبادرة خلال الأعوام الماضية من تحقيق التنمية والتطور في الريف.

تحسين قرى الريف من شتى الجوانب

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في الذكرى الخامسة لمشروع حياة كريمة، شهد الريف المصري تطويرا حقيقيا وملموسا، حيث زاد وعي وثقافة الأهالي في القرى التابعة للمبادرة بشكل ملحوظ، وذلك من خلال الندوات التوعوية وأكشاك القراءة التي حرصت «حياة كريمة» على أن تتواجد في كافة القرى.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن «حياة كريمة» كانت حريصة على تحقيق التنمية من جوانبها المختلفة، وخلال السنوات الـ5 الماضية، كانت حريصة على تحسين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، كالخدمات الصحية والتعليمية وكذا الحق في السكن، في ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان.

فضلا عن التمكين الاقتصادي، حيث أصبح الشباب وكذا المرأة الريفية يتمتعون بمشاريع صغيرة ومتوسطة، قامت «حياة كريمة» بتوفيرها لهم، وكانت حريصة على أن تتماشى المهن التي توفرها للمواطنين مع طبيعة القرية، وأضاف: «عملت حياة كريمة على تعليم المواطنين في القرى للحرف المختلفة بحيث يمتهنوها وتصبح مصدر دخل، بالتالي تحقيق تمكين اقتصادي في القرى والحد من أسباب الهجرة».