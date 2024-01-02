حياة كريمة بسوهاج تنتهي من تنفيذ محطة صرف صحي البطاخ لخدمة 15 ألف نسمة

نفذت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة سوهاج، محطة رفع صرف صحي قرية البطاخ التي تبلغ الطاقة التصميمية لها 3100 متر مكعب لكل يوم.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب إلى أن مشروع صرف صحي البطاخ يضم محطة رفع تشمل البيارة وعنبر التشغيل.

محطة رفع صرف صحي البطاخ

كما تضم المحطة مبنى المحول ومبنى المولد والمطرقة المائية، كما يشمل المشروع خط طرد بطول 1340 متر طولي وشبكة انحدار بطول 15289 متر طولي، و2900 وصلة منزلية تخدم 15 ألف نسمة في قرية البطاخ.

البطاخ قرية نموذجية

وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم الثلاثاء المحطة خلال جولته الميدانية بمركز المراغة بقرية البطاخ تمهيدا لافتتاحها كقرية نموذجية بعد قريتي أم دومة بطما وبني حميل بالبلينا.