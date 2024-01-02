«المصريين» يشيد بمبادرة «حياة كريمة»: حققت تنمية شاملة في الريف

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، إن مبادرة «حياة كريمة» من أهم المبادرات الإنسانية التي استفاد منها ملايين المصريين، موضحا أنها غيرت شكل الريف المصري وارتقت بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المصرية.

وأضاف في بيان صحفي أن القيادة السياسية كانت ذو حكمة بالغة في اتخاذ قرارها حول البدء في مبادرة «حياة كريمة»، وحريصة على التطوير والتغيير الذي شمل كل القرى بمختلف المحافظات.

القضاء على الفقر متعدد الأبعاد

وأضاف أن المبادرة حققت بدورها نجاحا فائقا في جني ثمارها من التخفيف عن كاهل المواطنين في شتى المحافظات، وحققت التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، وقضت على الفقر متعدد الأبعاد، وعملت على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

«حياة كريمة» المنقذة لملايين المصريين

وأكد أن القرى المصرية في محافظات مصر خاصة الصعيد عانت كثيرا من الحرمان من كل الخدمات، سواء على المستويين الصحي أو التعليمي أو كل ما يتعلق بالبنية التحتية بجانب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الأمور الحيوية لاستمرار الحياة، إلا أن حياة كريمة كانت بمثابة المنقذ لملايين المصريين والتي ختمت سنوات المعاناة الطويلة.

وأكد أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يضع نصب عينيه ضرورة تغيير واقع الحياة في تلك القرى، وكان لابد من تحقيق نماذج مجتمعية لتحقيق هذا الغرض.