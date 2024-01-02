مؤسسة حياة كريمة: ملتقيات التوظيف لتحقيق التمكين الاقتصادي

قالت غادة البهنساوي، المستشار الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تمكنت على مدار 5 سنوات تحقيق العديد من الإنجازات، وعملت على تطوير الريف المصري بشتى الطرق، والارتقاء بحياة المواطن المصري في ملف التمكين الاقتصادي حيث عملت على تنظيم ملتقيات توظيف في المحافظات المختلفة.

فكرة تنظيم ملتقيات التوظيف

أكدت البهنساوي لـ«الوطن» أن فكرة تنظيم ملتقيات توظيف جاءت نتيجة للجهود فريق الرصد الميداني، الذي وجد من خلال زيارته الميدانية المختلفة أن غالبية الأهالي في حاجة إلى وظائف، فتم العمل خلال صيف 2023 على تنظيم ملتقيات توظيف.

وأوضحت أن «حياة كريمة» عملت على تأهيل المواطنين لشغل الوظائف، من خلال برنامج تدريبي لمدة 5 أيام في الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم إخضاع المتقدمين لتدريب أكاديمي لمدة 3 أيام، ويليهم يومان يتم خلالهم تنظيم زيارات ميادنية لمصانع وشركات مختلفة بحيث يحصل المواطن على خبرة كافية لشغل الوظيفة.

تدريب المتقدمين

وأوضحت المستشار الإعلامي لحياة كريمة أن التدريب الأكاديمي يتضمن تعريف المواطنين بكيفية التعامل في المقابلات الشخصية، وكذا كيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل سليم، يحيث يتم تعيينه في الوظيفة بشكل سريع، كما لفتت إلى أن الملتقيات كانت تتم بالتعاون بين حياة كريمة، وcity club لأن الملتقيات كان يتم عقدها في فروع النادي المختلفة.