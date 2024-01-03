بدء حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع عمل الإسكندرية 

أفاد تقرير تلقته وزارة العمل من مديرية العمل في محافظة الإسكندرية باستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في المشروعات الكبرى والشركات الموجودة داخل المحافظة.

وأشار التقرير إلى أنه جرى حصر عدد 36 عامل في شركة للمقاولات والتوريدات العمومية، تهميدا لتسجيلهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة داخل المديرية، وشمولهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها لهم المديرية، في المناسبات والأعياد بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها.

وقال محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظات على أرض الواقع، لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.

تشكيل لجنة لحصر العمالة غير المنتظمة

وأضاف أن المديرية شكلت لجنة لحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة.

وأشار إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة، لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة.