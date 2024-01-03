توزيع 27 ألف كرتونة مواد غذائية على مستحقي «تكافل وكرامة» في المنيا

ثمن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، دعم مؤسسة بنك الطعام المصري لأهالي المنيا وتقديم 27482 كرتونة مواد غذائية، ضمن قافلة سلات الغذاء لتوزيعها للأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي تكافل وكرامة في إطار المشروطية الصحية بقرى ومراكز المحافظة، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الطعام المصري، ضمن برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة من خلال حزمة من الإجراءات والتدابير لتوفير السلع وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين.

إطلاق قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، ان إطلاق قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا - من مستحقي برنامج تكافل وكرامة - يأتي برعاية كريمة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفي سياق المشروطية الصحية بقرى ومراكز المحافظة بإجمالي 27482 كرتونة.

تحرك 14 شاحنة محملة بكراتين وسلات مواد غذائية

و أشار إلي تحرك 14 شاحنة محملة بكراتين وسلات مواد غذائية تم التأكد من صلاحيتها وتسليمها إلى الإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة ، وقيام لجان من مديرية التضامن بمتابعة توزيع تلك السلات الغذائية لمستحقيها وفقًا للكشوف المرسلة من وزارة التضامن الاجتماعي.