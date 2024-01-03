القباج تشيد بنجاح تطوير الهيكل المؤسسي لـ«الموارد البشرية» بوزارة التضامن

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، اليوم الأربعاء، لاستعراض منظومة الموارد البشرية الجديدة ومعايير تقويم الأداء المقرر تطبيقها في ديوان عام الوزارة والمديريات.

وأشادت القباج بنجاح تطوير الهيكل المؤسسي لقطاع الموارد البشرية في الوزارة، وما شهده العمل الإداري في الوزارة من طفرة في التحول الرقمي، ما انعكس على زيادة عدد القيادات النسائية في المديريات.

عرض مشروع تطوير منظومة الموارد البشرية

خلال الاجتماع، قدمت المهندسة أمل كامل، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتطوير المؤسسي، عرضاً حول ما شهدته منظومة الموارد البشرية من تطوير موسع في الهيكل والوظائف، وتفعيل اختصاصات الإدارات وفق الهيكل الجديد، ودعم التواصل الداخلي والخارجي بين الإدارات لرفع كفاءة العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن السيد، مستشار الوزارة للتنمية البشرية’، أن الفترة الماضية شهدت اهتماما واسعا بالتدريب، ووضع برامج تدريبية متكاملة مع أهداف الوزارة، لافتا إلى تنفيذ 160 برنامجا تدريبيا بإجمالي 4370 متدربا في الديوان العام والمديريات، خلال عام 2022- 2023 .

خطة الوزارة المستقبلية لتحسين أحوال العاملين

واستعرض الدكتور شريف الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، الرؤية المستقبلية للوزارة الخاصة باتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين بيئة العمل على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية، وتحسين أحوال العاملين بعد التقاعد، تقديرًا لما بذلوه من جهد في العمل.