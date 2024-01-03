رفع الإشغالات من أمام كنائس بني سويف استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، عددًا من الكنائس بدائرة المحافظة، لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للمسيحيين يناير 2024، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها.

إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة بمحيط كنائس بني سويف

وأطمأن السكرتير العام المساعد خلال الجولة، إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، ضمن استعدادات عيد الميلاد المجيد والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية، ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً.

خطة استعدادات محافظة بني سويف لعيد الميلاد المجيد

كما كلف السكرتير العام، مسؤولى الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ و اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، وتوفير مولدات بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على استمرار الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بمراجعة خطة استعدادات المحافظة لعيد الميلاد المجيد.