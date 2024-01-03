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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تصريحات تلفزيونية مهمة لرئيس الوزراء بعد قليل

كتب:

أسماء زايد
02:51 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

يُدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية بعد قليل.

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