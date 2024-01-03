تصريحات تلفزيونية مهمة لرئيس الوزراء بعد قليل كتب: أسماء زايد 02:51 م | الأربعاء 03 يناير 2024 الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء يُدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية بعد قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة إلغاء اجتماع مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير مجلس الوزراء يستقبل طلاب مدرسة ضمن جولتهم لزيارة معالم العاصمة الإدارية بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بقلم أسماء زايد