«إرادة جيل»: التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر يدفع عجلة الاستثمار للأمام

قال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، كونها القوت الذي سيعتمد عليه العالم خلال السنوات المقبلة، باعتبارها مشروعات محافظة على سلامة البيئة.

دفع عجلة الاستثمار

وأضاف الفحام خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن الاعتماد على مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة سيلعب دورا كبيرا في دفع عجلة الاستثمار، كونه يعطي إيحاء للمستثمر بأن بيئة الاستثمار تتواكب وتتلائم مع كل متطلبات الاستثمار العالمية، والتي من شأنها أن تسهم في التوفير المادي للمستثمر.

تشجيع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل: «أدعو الجهات المعنية بالدولة توفير التسهيلات والرخص لدفع عجلة التنمية داخل ذات القطاعات، وتشجيع المواطنيين على استخدام الطاقة الشمسية في الحصول على احتياجتهم من الطاقة النظيفة والمتجددة».