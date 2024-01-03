رئيس «مياه أسيوط» يتفقد المدرسة الفنية تزامنا مع بدء اختبارات نصف العام

تابع المهندس على الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، امتحانات نصف العام الدراسي للمرحلة الثانوية (الصف الأول والثاني الثانوي) بالمدرسة الفنية للمياه بأسيوط الجديدة، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات.

رافق «الشرقاوي» في الجولة المهندس رضا عبدالله عبد الحميد المسؤول عن الإشراف على المدارس من الشركة، وهاني عزت مدير المدرسة الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة.

تطبيق أفضل الأساليب

وأكد الشرقاوي على جاهزية المدرسة لاستقبال امتحانات نصف العام الدراسي وتوفير السبل الممكنة لخلق أجواء تبعث الراحة في نفوس الطلاب لسهولة إجراء الامتحانات بصورة منتظمة وميسرة، و تطبيق أفضل الأساليب والاستراتيجيات المتبعة علميًا لتحقيق الانضباط المدرسي داخل قاعة الامتحانات.

وأشار المهندس رضا عبدالله مسؤول الشركة القابضة للمياه على تحسين الأداء الداخلي للمدرسة والذي من شأنه أن يعود بالنفع على اللائحة الداخلية للمدرسة وأهم أسس ومعايير سير منظومة العمل داخل المدرسة مؤكدا على أهمية التدريب الصيفي للطلاب وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات التي تنص عليها لوائح وضوابط العلمية التعليمية وما يخدم الصالح العام للمدرسة ونواتجها لتخرج دفعة قادرة علي مواكبة احتياجات وتداعيات سوق العمل.