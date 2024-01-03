جامعة أسيوط تفتح باب الترشح لشغل منصب العميد في 4 كليات

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء فتح باب الترشح، وإعلان الجدول الزمني لشغل منصب العميد بأربعة كليات، وهي: «الهندسة، الزراعة، الآداب، التربية النوعية».

الجدول الزمني

وكشف رئيس الجامعة أنه وفقاَ للجدول الزمنى للترشح فمن المقرر أن يشهد يوم الاثنين الموافق 8 من يناير، بدء تقديم الأوراق من الراغبين في الترشح لمنصب عميد الكلية، حتى السبت 13 من نفس الشهر، في تمام الساعة الثالثة عصراً، يليه يوم الإثنين 15 من يناير، إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح، على أن يبدأ يوم الثلاثاء 16 من يناير فتح باب التظلمات والطعون، و يتم يوم السبت 20 من يناير الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من اللجنة المختصة والبت فيها.

مكان التقديم

وتقدم الطلبات الى أمانة اللجنة المختصة للترشح بالمكتب الفني للسيد رئيس الجامعة جناح (ج) الدور الرابع بالمبنى الإداري، مع اتباع باقي الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.