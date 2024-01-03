نقيب الصحفيين: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من ألف سيدة في جباليا شمال غزة

وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الدعوة لدخول إعلام مصري وعربي وغربي داخل غزة، بخلاف الإعلام الفلسطيني، وذلك لنقل الحقيقة كاملة للعالم كله، واتخاذ خطوات فعالة للوصول لحل جذري للقضية.

اعتقال الاحتلال لأكثر من ألف سيدة

وأكد الدكتور عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني، أن الاحتلال الصهيوني اعتقل أكثر من ألف سيدة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة لا نعرف عنهن شيئًا.

وأضاف وزير الثقافة الفلسطيني، خلال استضافة نقابة الصحفيين المصريين له اليوم الأربعاء، أن سكان الشمال لم يغادروا بيوتهم بشكل كامل، موضحا أن البعض لم يغادر بسبب صحته وأوضاعه المالية، وعدم ضمان وجود مأوى في النزوح.

وأشار وزير الثقافة الفلسطيني، إلى أنه هناك جهد عربي ومعارك دبلوماسية في الأمم المتحدة، يقودها الرئيس السيسي وملك الأردن والرئيس محمود عباس، موضحا أن الرئيس الفلسطيني يقود الحراك السياسي لوقف هذا العدوان، لثلاثة أهداف واضحة، وهي وقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني ووقف التهجير.

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واستكمل وزير الثقافة، أن المنظمات الدولية لا تقوم بدورها ولا تحرك ساكنا لحماية التراث الفلسطيني، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع الدولي خذلت القضية الفلسطينية، ولولا الموقف الدولي المهزوم لم يتمادى المجرم في جُرمه.