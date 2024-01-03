«حزبيون»: الهيدروجين الأخضر يدعم الاستثمار.. ويوفر فرص العمل

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إذ يهدف المشروع لإقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية، في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم، تساعدهم في سرعة إنهاء مشروعاتهم لتصبح مصر مركز لوجستي إقليمي للطاقة النظيفة.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

أشاد عدد من القيادات الحزبية بمشروع القانون، معتبرينه خطوة في غاية الأهمية لدعم حركة الإستثمارات، وخلق بيئة استثمارية، من شأنها أن تعطي للمستثمر طابع إيجابي عن مناخ الإستثمار المصري، وما يترتب عليه من خلق فرص العمل.

وقال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، خطوة في غاية الأهمية، وستسهم بشكل كبير في تشجيع المستثمرين، باعتبار أن الطاقة النظيفة قوت العالم خلال الفترة الحالية.

حزب إرادة جيل

وفي سياق متصل، أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، بخطط الدولة التنموية في مشروعات الهيدروجين الأخضر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأوضح محسن الفحام، أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، ضرورة ملحة لخلق بيئة استثمارية تواكب بيئة الاستثمار العالمي، نظرا لأن العالم سيعمل خلال الفترة المقبلة على استغلال الطاقة النظيفة في شتى المجالات، سواء الصناعية أو التجارية، لا سيما خطوط النقل والتوزيع.

فما قال المستشار حاتم العشري القيادي بحزب حماة الوطن، إن مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، ستسهم في خلق فرص العمل، إذ أنها منشطات جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.