مدبولي: 342 مليار جنيه قيمة دعم الخبز والكهرباء والتموين والسولار في عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ وزير النقل قال لمجلس الوزراء منذ 3 سنوات أو أقل إنه يحتاج إلى 30 مليار جنيه تكلفة تجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق، الذي جرى تنفيذه منذ 30 سنة، لأنه تهالك وأصبح غير قابل للاستمرار.

أضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لو كان سعر التذكرة يغطي تكلفة التشغيل والصيانة لما تحملت الدولة عبئا إضافيا على نفس الخط، وكان من الوارد أن نستخدم هذا المبلغ في مشروعات أخرى جديدة تخدم مناطق جديدة».

وتابع رئيس الوزراء: «الزيادات الأخيرة التي أعلنا عنها لا تستهدف تقليل الدعم، ولكن الدعم زاد بشكل كبير في آخر عام ونصف العام، فالخدمات الرئيسة وهي رغيف الخبز والكهرباء والتموين والبوتاجاز والسولار قفز الدعم فيها من أقل من 100 مليار جنيه إلى 342 مليار جنيه في غضون سنتين تحملتهم الدولة».