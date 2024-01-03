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مدبولي: الدولة تتحمل أعباء التضخم عن المواطن المصري

كتب:

منتصر سليمان
03:40 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة اتخذت قرارًا بتحمل أعباء التضخم عن المواطن المصري، في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّ الدولة قررت عدم زيادة أسعار الخدمات الرئيسية والسلع الاستراتيجية لمدة 18 شهرًا، بدءًا من يوليو 2021.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ القرار أدى إلى زيادة مخصصات الدعم بصورة كبيرة، حيث بلغت 1.2 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، مقارنة بـ800 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وأضاف مدبولي أنّ الدولة المصرية تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، من خلال ضخ المزيد من السلع في الأسواق، ودعم صغار التجار.

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