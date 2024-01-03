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مدبولي: الدولة تتحمل فاتورة رغيف الخبز بـ190 مليار جنيه سنويا

كتب:

منتصر سليمان
03:53 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ فاتورة دعم الخبز تضاعفت أكثر من مرة خلال 3 سنوات، بسبب ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الدولة المصرية تخصص 190 مليار جنيه سنويًا لإنتاج 100 مليار رغيف مدعوم يوميًا، ما يمثل 60% من استهلاك المصريين من الخبز.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الدولة المصرية تتحمل أعباء التضخم عن المواطن المصري، في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

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بقلم منتصر سليمان