مدبولي: الدولة تتحمل فاتورة رغيف الخبز بـ190 مليار جنيه سنويا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ فاتورة دعم الخبز تضاعفت أكثر من مرة خلال 3 سنوات، بسبب ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الدولة المصرية تخصص 190 مليار جنيه سنويًا لإنتاج 100 مليار رغيف مدعوم يوميًا، ما يمثل 60% من استهلاك المصريين من الخبز.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الدولة المصرية تتحمل أعباء التضخم عن المواطن المصري، في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.