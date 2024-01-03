خريطة القوافل الطبية في قرى حياة كريمة بكفر الشيخ خلال يناير الجاري

حصلت «الوطن» على خريطة القوافل العلاجية الشهرية التي تُنظمها مبادرة «حياة كريمة» بقرى محافظة كفر الشيخ، والمقرر انطلاقها خلال يناير الجارى، حيث يتم تنظيم 5 قوافل طبية، يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج واجراء التحاليل والأشعة والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر مجاناً.

خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة

وتبين من خلال خطة القوافل العلاجية بقرى كفر الشيخ خلال الشهر الجارى انطلاق قافلة يومى الثلاثاء والأربعاء 2 و3 يناير بقرية شباس عمير التابعة لمركز قلين، وقافلة يومى الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يناير يومى بقرية النوايجة التابعة لمركز دسوق، وقافلة يومى السبت والأحد يومى 13 و14 يناير بقرية إبطو التابعة لمركز دسوق، وقافلة يومى السبت والأحد 20 و21 يناير بقرية أبو سكين التابعة لمركز الحامول، وقافلة يومى السبت والأحد 27 و28 يناير بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا.

توفير خدمات صحية الكاملة للفئات الأكثر احتياجًا

وتستهدف القوافل الطبية الشهرية قرى «حياة كريمة» على مستوى محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى.