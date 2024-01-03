«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات النقل الثانوي اليوم

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ لجان معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، لمتابعة سير امتحانات النقل الثانوي.

متابعة سير الامتحانات في اللجان

ووجه رئيس المنطقة بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وفرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أيًا من أساليب الغش، لتسير الامتحانات على أتم وجه.

تشكيل غرفة عمليات

وأشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، وللتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور، مؤكداً عدم رصد أي شكاوي من الطلاب أو أولياء أمورهم حول الامتحانات.

وأدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الكيمياء والثقافة الإسلامية، وبالقسم الأدبي، الامتحان في مادتي الجغرافيا والثقافة الإسلامية، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي فأدوا الامتحان في مادتي القرآن الكريم والفيزياء، وأدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي القرآن الكريم والجغرافيا.