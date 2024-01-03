مدبولي: المواطنون يدفعون أقل من التكلفة الحقيقية في كل شرائح الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بحلول هذا العام، كان من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء بشكل كامل، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء كان قد وضع خطة زيادات أسعار ومعلنة يجري تنفيذها على اعتبار أن الدولار بـ16 جنيها.

أضاف خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «المواطن هيسأل هو إيه علاقة الدولار بتسعيرة الكهرباء، لأن وقود تشغيل كل محطات الكهرباء عندنا بنجيبه بالدولار، والنهاردة بنجيب الوقود، والدولار بـ31 جنيها».

وتابع: «النهارده دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه هذا العام فقط، وعندما نجمع البنود الخمسة التي تدعمها الدولة، فنحن نتكلم عن 342 مليار جنيه، مقابل من سنتين كان أقل من 100 مليار جنيه، ونستدينهم ومحملين على العجز بتاع الموازنة».

وأكمل: «من سنتين كنا بننزل وناخد سعر الفايدة لهذه القروض بأقل من 10%، والنهارده تتجاوز 25%، واحنا تحملنا الفترة اللي فاتت وكنا بناخد كل الإجراءات إننا نرجئ أي زيادات اعتبارًا للظروف، وقولنا إن آخر إرجاء لأي زيادات هيكون مع نهاية 2023، ومن الاستحالة إن إمكانات دولة مهما كانت غنية أو فقيرة تستمر في زيادة الدين والاستدانة والفجوة الكبيرة اللي بتزيد».

وقال: «النهارده الكهرباء بتحاسب كل مواطن على مقدار ما يستهلكه، ومع الزيادات اللي حصلت، أصبحت تكلفة الكيلووات/ ساعة على الدولة 199 قرشا، وأصبحت كل الشرائح بتدفع أقل من التكلفة الفعلية على الدولة».