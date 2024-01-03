رئيس الوزراء: نستهدف خفض التضخم إلى أقل من 10% في عام 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ البنك المركزي يختص بالسياسة النقدية، ويعمل على مكافحة التضخم وتقليله عبر آليات كثيرة منها سعر الفائدة وسعر الصرف، وكلها آليات وليست غايات بهدف تقليل التضخم.

أضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نعمل مع البنك المركزي بتنسيق كامل، وهناك لقاءات أسبوعية تتم مع المحافظ وكل الوزراء، إذ نستهدف العودة بالتضخم إلى ما دون 10% اعتبارا من عام 2025، وهذا يحسن كل مؤشرات الدولة».

وتابع رئيس الوزراء: «البنك المركزي يدير كل هذه الإجراءات بتنسيق كامل مع الدولة»، كما تطرق إلى الإصلاحات الهيكلية، وشرح أنها استمرار قدرة الاقتصاد المصري على مقاومة أي صدمات عنيفة، ويكون ذلك بالتركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والمشروعات الإنتاجية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضي، نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات متمثلة في مجموعة حوافز وتغيير قانون الاستثمار، إضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والرخصة الذهبية وتيسير الإجراءات للحصول على أراضي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.