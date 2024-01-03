مدبولي: الدولة تدعم الخبز والسولار والبترول بـ216 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تتحمل فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول بـ216 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنّ هذه المبالغ تشمل «دعم الخبز بـ91 مليار جنيه، ودعم السولار بـ90 مليار جنيه، ودعم البوتاجاز بـ35 مليار جنيه»، فضلا عن دعم التموين بـ36 مليار جنيه، لافتا إلى أنّ مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، والتكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه، ويتم بيعها للمواطن بـ75 جنيها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ هذه الجهود تهدف إلى ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.