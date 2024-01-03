حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الهمم

أولت الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، اهتماما كبيرا بملف متحدي الإعاقة، حيث سنَّت عدة قوانين من شأنها أن تمنحهم حقوقهم وتحافظ على مكانتهم الاجتماعية في الوسط المجتمعي المصري، وذلك بعد رصد عدة حالات تنمر تعرض لها البعض من متحدي الإعاقة على يد البعض.

عقوبة التنمر على متحدي الإعاقة

وبخصوص عقوبة التنمر على متحدي الإعاقة، قال سالم محمد فراج، المحامي، إن القانون وضع عقوبات صارمة لمن يتنمر على الأشخاص متحدي الإعاقة، وذلك في إطار المحافظة على حقوقهم ووضعهم المجتمعي.

وأوضح سالم محمد فراج، المحامي، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا: نص القانون على أنه يعاقب كل من عرَّض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أحكام قانون الطفل

وتابع المحامي وتنص المادة الـ46 على مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

1 – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2 – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .

3 – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4 – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

5 – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .

6 – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ) .

7 – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك .

8 – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.