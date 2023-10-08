رئيس جامعة بني سويف: إطلاق اسم إيهاب الضباعنى على صالة متحدي الإعاقة للألعاب

لفظ نائب مدير كلية الآداب بجامعة بني سويف، اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بوعكة صحية، قبل أن يقرر رئيس الجامعة إطلاق اسمه على صالة متحدي الإعاقة للألعاب الرياضية تخليدًا لأسمه.

وقررت الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم إطلاق اسم إيهاب الضباعي نائب مدير كلية الآداب، الذي وافته المنية على صالة متحدي الإعاقة للألعاب الرياضية بمجمع التعليم الصناعي.

تخليد اسم المتوفي بإطلاقه على صالة الألعاب الرياضية

وقال رئيس جامعة بني سويف خلال تصريحات صحفية، إن القرار جاء تقديرا لما قدمه الزميل من اهتمام واسع وكبير في خدمة ذوي الهمم داخل وخارج الجامعة، وتجسيدا لجهوده المبذولة وتواصله الدائم والمستمر مع ذوي الهمم وعمله على إيجاد حلول سريعه للتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، فضلا عن حرصه الشديد في إقامة المسابقات الرياضية والثقافية والفنية لمتحدي الإعاقة ليس على مستوى الجامعة فحسب، بل على مستوى محافظة بني سويف بأكملها.

حزن بمسقط رأس المتوفي

وأضاف أن الجميع شهد للمغفور له بالاحترام والعمل الدؤوب طوال خدمته في الجامعة، حتى آخر وظيفة شغلها، كانت نائب مدير كلية الآداب.

وسادت حالة من الحزن بقرية الضباعنة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، لوفاة أحد أبنائها متأثرًا بوعكة صحية، حيث كان قد كتب على صفحته الشخصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «سنرحل وسيبقى الأثر».