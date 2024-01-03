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لو معندكش خط أرضي.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي من «وي»

كتب:

مارينا رؤوف
06:06 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الإنترنت

الإنترنت

يعتبر الإنترنت في الوقت الحالي من أبرز وأهم الأشياء التي لا يخلو أي منزل منها، خاصة وأنه اصبح يتم الاعتماد عليه بشكل كبير جدا خاصة في الحياة العملية.

وفي الكثير من الأحيان لا يرغب المواطنين في إدخال الخط الأرضي للوحدة التي يسكنوا فيها خاصة في حالة إذا كان المسكن من الإيجار، وتوفر الشركة المصرية للاتصالات خدمة الإنترنت الهوائي.

وتستعرض «الوطن» أبرز مميزات وتفاصيل الإنترنت الهوائي من شركة «وي»:

مميزات الإنترنت الهوائي من المصرية للاتصالات

- جهاز الراوتر WE Air4G، يمكنك استخدامه في اي مكان في مصر.

- يمكن استخدامه في مكان واحد فقط لباقات WE Air 300 & WE Air 200.

- يمكن تشغيل حتى 32 جهاز في نفس الوقت والسرعة قصوى 150 ميجابت/ثانية.

- الباقة تجدد تلقائيا كل 30 يوما.

- يتم ترحيل الميجابايتس غير المستخدمة للشهر التالي في حالة التجديد في ميعاد المحدد.

- عند انتهاء الباقة الأساسية يمكن التجديد المبكر أو الإشترك في أي  من باقات الإنترنت الإضافية.

- يمكن للعميل تغير المكان التي تم تحديده وقت الاشتراك  في الفروع المخصصة لهذه الخدمة أو عن طريق خدمة العملاء يتم خصم 1 ميجابايت من الباقة لكل 1 ميجابايت استخدام على كل المواقع طوال اليوم.

أسعار باقات الإنترنت الهوائي

طريقة الاشتراك في الإنترنت الهوائي 

- الإتصال بخدمة العملاء 111.

- أون لاين شات علي موقع الشركة .

- زيارة أحد فروع الشركة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.