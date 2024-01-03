محافظ الوادي الجديد: طرح كميات من السكر المدعم بالمدن والقرى

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء إسماعيل البركاوي نائب مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

المحافظ يهنئ المجلس التنفيذي بالعام الميلادي الجديد

و قدّم المحافظ التهنئة، في مستهل الجلسة، بالعام الميلادي الجديد، راجيًا أنّ يكون عام خيرٍ وازدهار على مصر وشعبها، وقدّم الشكر لجميع المواطنين على المُشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، الذي أظهر المحافظة بالمظهر المُشرف وعكس وعيًا خالصًا ووطنية تدعو للفخر من الأطياف كافة.

قرارت مهمة لمحافظ الوادي الجديد في 2024

وتم عرض حصاد الإنجازات، وبحث المحافظ عددًا من الموضوعات، مُوجهًا بما يلي:

- الاستعداد والجاهزية التامة لامتحانات صفوف النقل، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

- التشديد على تكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية ومتابعة كفاية الأرصدة؛ وطرح كميات من السكر المدعم بالمدن والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

- تفعيل جميع وحدات العلاج عن بعد داخل المحافظة، وتوعية المواطنين بمقرّات الوحدات ومواعيد عملها والتخصصات التي تشملها.

- وضع خطة زمنية لأعمال حملة مكافحة سوسة النخيل، وتقييم عمل الحملة خلال مراحل التنفيذ؛ للسيطرة على المشكلة وإنهاءها.

- حظر تخصيص أي أراضي بالمراكز الخمسة التي تقع ضمن نطاق المناطق المحظورة التي قد تجور على الخزان الجوفي؛ حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

- تخصيص 10 فدانين لصالح الجامعة التكنولوجية بمركز بلاط، و5 فدانين بمركز الداخلة لصالح جامعة الوادي الجديد.