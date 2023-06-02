مصر تفوز بمقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)

فازت مصر، ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني، بمقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، لمدة 4 أعوام، من 2023 حتى 2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في الدورة التاسعة عشر للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية، المقامة حاليًا بمقر المنظمة في العاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة 163 دولة، ويتزامن هذا الفوز مع الاحتفال بمرور 150 عاما على إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO-IMO)، وكذلك مع إطلاق المبادرة الدولية للإنذار المبكر للجميع، والتي تهدف إلى الحفاظ علي الأرواح والممتلكات من مخاطر التغيرات المناخية.

مصر تحقق إنجازا دوليا جديدا

من جهته، أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن هذا الإنجاز الدولي الجديد، يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء جهود الدولة المستمر لدعم لقطاع الطيران المدني في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وقدم «حلمي» التهنئة لجميع العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة السيد الملاح هشام طاحون، رئيس مجلس الإدارة، على دورهم الفعال وجهودهم الكبيرة، والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز العالمي الجديد، موضحا أن فوز مصر بهذا المقعد يأتي عقب الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية، من خلال التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، خاصةً خلال مؤتمر الأطراف المعنيين بتغير المناخ (COP27)، والذي أقيم مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، وكذلك بعد حشد تأييد الدول الأعضاء خلال الاجتماعات التي تمت بجامعة الدول العربية خلال شهر مايو الماضي، ما يؤكد الدور الريادي والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الأرصاد الجوية.

وزير الطيران: حدث مهم لجمهورية مصر العربية

وأكد الوزير أن هذا الفوز يعد حدثا مهمًا لجمهورية مصر العربية؛ إذ يتيح لها المشاركة في صناعة القرار داخل المنظمة، وضمان مصالح مصر الاستراتيجية في مجال الطقس والمياه على المستوى الدولي.

ومن أبرز الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنشاء متحف للأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، الذي يضم مجموعة فريدة من السجلات المناخية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام، وكذلك أجهزة الرصد الجوي التي جرى استخدامها في مجال القياسات الجوية عبر الزمن.

وقد لاقى هذا المتحف الإشادة والإعجاب من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأتاحت جولة افتراضية بداخله على الموقع الخاص بها، لتحذو بحذوه سائر دول العالم الأعضاء بالمنظمة.

جدير بالذكر أن مصر تعد من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنذ بداية عمل المنظمة تعتبر مصر من اأم الأعضاء الفاعلين بالمنظمة من بين 197 عضوًا.