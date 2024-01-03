محافظ بني سويف يكرم الفائزين في المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عددًا من أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد بالتعاون مع المحافظة خلال شهر رمضان الماضي بعنوان «المأثور في أسباب النزول».

جوائز مالية وشهادات تقدير

وتقدم المحافظ بالتهنئة للفائزين والبالغ عددهم 6 في حضور محمد عبد الحليم مدير مكتب إذاعة شمال الصعيد بمحافظة بني سويف، حيث سلمهم المحافظ جوائز مالية ساهمت بها المحافظة في المسابقة بجانب شهادات تقدير.

أهمية المسابقات في تنمية الوعي

وطالب محافظ بني سويف، الفائزين، بمواصلة البحث والاستزادة في مجال العلوم كافة والعلوم الإسلامية بوجه خاص، لدراسة وتدبر آيات القرآن الكريم، والسيرة النبوية، لإبراز عظمة وسماحة الإسلام، ودحض الأفكار المغلوطة والهدامة، مؤكدًا أهمية المسابقات الدينية التي تنظمها الإذاعة المصرية لتعميق وتنمية الوعي الديني القويم لدي جماهيرها من المستمعين.

أسماء الفائزين في المسابقة الدينية

سعيد صبري أحمد بمقيم الفشن، وأبوزيد محمود بليدي مقيم المنشية بمدينة ناصر، ومحمد أحمد سليمان مقيم قرية قمن العروس بالواسطي، وأم كلثوم عبد الرحمن حسين، مقيمة بمركز ببا، ونجاة رجب عبد الناصر، ومقيمة المرماح بني سويف، ويحيى محمود عتريس مقيم بدشطوط بمركز سمسطا.