حالة الطقس في المحافظات الأيام المقبلة.. أمطار وشبورة ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس في المحافظات خلال الأيام المقبلة فرصا لسقوط أمطار، بداية من غد الخميس، وذلك على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح البيان، أن الشبورة المائية الكثيفة تؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وتصل إلى حد الضباب، وتمتد من القاهرة الكبرى إلى محافظات شمال الصعيد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتتعرض المحافظات يوم الجمعة المقبل، الموافق 5 يناير، إلى فرص سقوط أمطار وتكون خفيفة بنسبة تصل إلى 30% على مدار اليوم، وتضرب محافظات البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، فيما تنشط الرياح في جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع استمرار تأثير الشبورة المائية على الطرق الرئيسية.

وتشهد المحافظات يوم السبت والأحد المقلبين، 6 و7 يناير الجاري، تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق التى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، وذلك بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا.

أمطار تضرب المحافظات

ويستمر تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على المحافظات خلال يومي الاثنين 8 يناير، والثلاثاء 9 يناير، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا.