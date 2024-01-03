تفاصيل أول اجتماع للجنة حماية سواحل الإسكندرية من موجات تسونامي.. إنذار مبكر

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، الاجتماع الأول بشأن الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي، حيث تم التأكيد على عدد من القرارات المهمة لحماية الإسكندرية من تلك الموجات.

رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر

وشدد محافظ الإسكندرية، على أهمية الاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها المحافظة، ورصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.

واستعرض الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، خطورة التعرض لموجات تسونامي، وما هي آليات الإنذار المبكر الممكن اتباعها، وطرق الإبلاغ والتحذير على مختلف المستويات الاستراتيجية والتنفيذية، وذلك في إطار وضع خطة شاملة للحماية والحد من مخاطر موجات التسونامي المحتملة على سواحل الإسكندرية.

يذكر أن اللجنة منوط بها دراسة ومناقشة وإعداد خطط الاستعداد لموجات تسونامي، لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية شواطئ الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف، ومصطفى عرابي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الإسكندرية، والمهندسة آية جمال معاون محافظ الإسكندرية، والمهندسة نيفين الليثي مسؤول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة ومقرر اللجنة وممثلي الجهات والهيئات المعنية.